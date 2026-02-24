Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Ödemiş Belediyesi, yenilenebilir enerji yatırımı kapsamında kendi elektriğini üretmek üzere önemli bir adım attı. Dünya Bankası finansmanlı ve İller Bankası (İLBANK A.Ş.) aracılığıyla yürütülen Türkiye Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (PUMREP) kapsamında geliştirilen Işık Güneş Enerji Santrali (GES) için 800 bin avroluk alt kredi anlaşması imzalandı.

0,96 MW üretim kapasiteli santralin Işık Mahallesi 2 parselde kurulması planlanıyor. Projenin finansmanı, 3 yıl anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam 16 yıl vadeli kredi modeliyle sağlanacak. Belediye Meclisi’nin Ocak ayı toplantısında oybirliğiyle alınan kararın ardından süreç resmiyet kazandı. 26 Ocak 2026 tarihinde halkın katılımı toplantısı yapılan proje için ihale hazırlıklarına başlandı.

Belediye tüketiminin yüzde 60’ı karşılanacak

GES yatırımının tamamlanmasıyla birlikte Ödemiş Belediyesi’ne ait elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 60’ının santralden karşılanması hedefleniyor. Böylece enerji giderlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlanması ve belediye kaynaklarının farklı hizmet alanlarına yönlendirilmesi planlanıyor.

Sürdürülebilir enerjiye güçlü geçiş

Uzun vadeli kredi desteğiyle hayata geçirilecek proje, belediyenin sürdürülebilir enerji kullanımına geçişinde önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor. Yatırımla birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranı artırılacak, karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sunulacak.

“Elektrik maliyetimizi aşağıya çekeceğiz”

Kredi anlaşmasının ardından açıklama yapan Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, aylardır yürütülen hazırlıkların önemli bir aşamaya ulaştığını belirterek, “Her detayını en iyi şekilde irdelediğimiz bu projeyle kendi elektrik enerjimizi üretip elektrik maliyetimizi aşağıya çekmiş olacağız. Böylelikle kaynaklarımızı başka hizmet ve yatırımlara yönlendirme olanağımız olacaktır” dedi.

Projenin hem belediyenin mali yapısına hem de iklim dostu şehircilik hedeflerine katkı sağlayacağını ifade eden Turan, yenilenebilir enerji yatırımlarının kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

94 yıl sonra yeniden enerji üretimi

Ödemiş Belediyesi, Cumhuriyet’in ilk yıllarında 1930’da temeli atılan ve 1932’de kente elektrik sağlayan hidroelektrik santralinin ardından, 94 yıl sonra bu kez güneş enerjisiyle elektrik üretmeye hazırlanıyor. Yeni yatırımın, belediyenin en önemli gider kalemlerinden biri olan elektrik harcamalarında önemli tasarruf sağlaması bekleniyor.