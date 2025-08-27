Barış Kenan Özkan, sosyal medya fenomeni ve girişimci kimliğiyle tanınan bir isim olarak, özellikle eşi Eylül Öztürk ile olan ilişkisiyle sıkça gündeme geliyor. Çiftin çalkantılı evliliği, boşanma iddiaları ve sosyal medyada paylaştıkları aile anlarıyla dikkat çekiyor. 27 Ağustos itibarıyla, Özkan’ın hayatı, kariyeri ve Eylül Öztürk ile evlilik durumuna dair merak edilenler kamuoyunun ilgisini çekiyor. Peki, Barış Kenan Özkan kimdir, nerelidir, ne iş yapar ve çift gerçekten boşandı mı? İşte detaylar.

Barış Kenan Özkan kimdir?

Barış Kenan Özkan, 16 Ocak 1991’de İstanbul’da doğdu ve 27 Ağustos itibarıyla 34 yaşında. Aslen Balıkesir Avşa kökenli olan Özkan’ın annesi Yugoslav göçmeni, babası ise Trabzonlu. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun olan Özkan, sosyal medyada “Kemanikasound” adıyla müzik çalışmaları yaptı ve kısa filmler, vloglar yayınladı. Özgün tarzı, dövmeleri ve altın dişleriyle dikkat çeken Özkan, eşi Eylül Öztürk ile birlikte sosyal medya içerikleri üreterek geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Çift, bir süre İstanbul’da yaşadıktan sonra çocuklarının eğitimi için Amerika’ya taşındı.

Kariyer ve iş hayatı

Barış Kenan Özkan, serbest meslek sahibi ve girişimci olarak biliniyor. Kariyerine “Keobutik” markasıyla çanta ve aksesuar satışı yaparak başladı. Eşiyle birlikte kozmetik firmaları ve güzellik merkezleri işleten Özkan, son dönemde Eylül Öztürk’ün şirketlerinden birinde yöneticilik yapıyor. Ayrıca, ihtiyaç sahiplerine ve barınaklara yardım projeleriyle de adından söz ettirdi. Çift, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla hem ticari faaliyetlerini hem de sosyal sorumluluk projelerini tanıtıyor. Ancak, Özkan’ın iş hayatı, zaman zaman kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gündeme geldi, fakat bu iddialar resmi bir karara bağlanmadı.

Eylül Öztürk ile boşanma durumu

Barış Kenan Özkan ve Eylül Öztürk, 2017’de evlendi ve bu evlilikten Alex ile Alice adında iki çocukları oldu. Çiftin evliliği, sık sık boşanma iddialarıyla gündeme geldi. Nisan 2023’te Öztürk, sosyal medyada eşinin sorumluluk almamasından yakınarak boşanma sinyali verdi, ancak Mısır tatilinde sorunları aştıklarını açıkladı. 5 Aralık 2024’te ise Öztürk, “Kenan ile evleri ve işleri ayırma kararı aldım. Boşanma sürecini şu an başlatamıyorum ama zamanı geldiğinde resmiyette de halledeceğim” dedi. 27 Ağustos itibarıyla çiftin boşanma süreci resmi olarak tamamlanmadı, ancak sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakmaları, ayrılığın kesinleştiği yönünde yorumlanıyor.