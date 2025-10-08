Son Mühür - Edremit Belediyesi, ilçede etkisini gösteren sağanak yağışlara karşı tüm birimleriyle teyakkuz halinde çalışıyor. Belediye ekipleri, gece saatlerinden itibaren menfez ve dere ağızlarını kontrol ederek olası su taşkınlarına müdahale ediyor.

Yağış nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı hazırlıklarını tamamlayan ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 7 gün 24 saat sahada görev yapıyor.

Çağrı merkezi ihbarları anında değerlendiriliyor

Belediye, vatandaşlardan gelen ihbar ve talepleri 444 85 10 numaralı çağrı merkezi üzerinden alarak hızlı bir şekilde değerlendirmeye alıyor. Ekipler, gelen her bildirim doğrultusunda ilgili bölgelerde anında müdahale gerçekleştiriyor.

“Önceliğimiz vatandaşın güvenliği”

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, yağışların etkili olduğu süreçte ekiplerin kesintisiz şekilde görev yaptığını belirterek şunları söyledi: “Edremit’te vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru bizim önceliğimizdir. Sağanak yağışların etkili olduğu bu süreçte tüm ekiplerimiz sahada. Menfezlerin, dere yataklarının ve su kanallarının kontrolleri düzenli olarak yapılıyor. Vatandaşlarımızın karşılaşabileceği en küçük olumsuzluğa dahi hızlıca müdahale ediyoruz. Halkımızdan da bu tür durumlarda çağrı merkezimize ulaşmalarını rica ediyoruz. Belediyemiz 7 gün 24 saat görev başında olmaya devam edecek.”