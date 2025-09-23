Son Mühür - Sonbaharın gelmesiyle birlikte okulların açılması ve kapalı ortamlarda daha fazla zaman geçirilmesi, bulaşıcı hastalıkların yayılma hızını artırıyor. Türk Tabipleri Birliği ise Kovid-19 vakalarındaki artışa dikkat çekerek, "Önümüzdeki aylarda Kovid-19'dan daha ağır seyredecek bir grip salgını bekleniyor" uyarısında bulundu.

Okullar aracılığıyla evlere yayılıyor

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHEK) Yönetim Kurulu üyesi Dr. Emrah Kırımlı, bu yıl Kovid-19’un farklı semptomlarla seyrettiğine dikkat çekti. Hastalığın özellikle okullar aracılığıyla evlere yayıldığını belirten Dr. Kırımlı, ağustos ayından bu yana vaka sayılarında artış yaşandığını söyledi. Cumhuriyet’in haberine göre Kırımlı, “Kovid-19 toplumda yaygın olarak var. Genellikle test yapılmıyor ama test yapılanlarla diğer test yapılmayan hastalar aynı belirtileri gösteriyor. Bu sene önceki seneye göre daha çok vaka var” ifadelerini kullandı.

Bu yıl hastalığın daha farklı semptomlarla seyrettiğini belirten Dr. Kırımlı, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kovid-19 geçen seneden farklı olarak öksürük ile hafif ateş gibi belirtilerle başlıyor, mide-bağırsak rahatsızlıkları, eklemlerde ağrı ve halsizlikle devam ediyor. Bir haftaya yakın bu şikayetler yaşanıyor. Bu belirtileri gösterenler muhtemelen Kovid-19."

Maske uyarısı

Dr. Kırımlı, hastalıkla mücadelede ilk adımın özellikle okullar gibi kalabalık ortamlarda doğru havalandırma sağlanması ve hasta öğrencilerin okula gönderilmemesi olduğunu vurguladı. “Virüs, solunum yoluyla ve yakın temasla bulaşıyor. Bu nedenle okullar ve sağlık kuruluşları yüksek riskli yerlerdir” dedi. Ayrıca, sağlık merkezleri, bekleme salonları, toplu taşıma araçları ve okullarda semptom gösteren kişilerin mutlaka maske takması gerektiğini belirtti.

Kovid-19'dan daha ağır olacak

Öte yandan, kronik hastalığı olanlar ve yaşlılar gibi risk grubundaki kişilere maske kullanmalarını öneren Dr. Kırımlı, şu uyarıda bulundu:

“Önümüzdeki aylarda Covid-19’a göre daha ağır geçen grip salgını olacak. Bunun önlemine sahibiz, yurttaşlara grip aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum.”