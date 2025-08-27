Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi Ethem Kelekçi Mahallesi Muhtarı Ramazan Güçlü, yeni eğitim öğretim yılı öncesi mahalledeki öğrencilere kırtasiye malzemesi yardımı yaptı. Defter, kalem, silgi ve çanta gibi temel ihtiyaçları temin eden Muhtar Güçlü, öğrencilerin eksiksiz bir eğitim yılına başlamasını sağladı.

Sosyal sorumluluk örneği

Muhtar Ramazan Güçlü, yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın eğitime eksiksiz başlaması bizim için çok önemli. Mahalle olarak her zaman onların yanındayız” dedi.

Mahalle sakinlerinden teşekkür

Mahalledeki aileler, Muhtar Güçlü’nün bu duyarlı davranışından ötürü memnuniyetlerini ifade ederek teşekkür etti. Yardım, hem öğrencilerin hem de velilerin yeni eğitim yılına daha güvenle başlamasına katkı sağladı.

Yardımın kapsamı

Hazırlanan kırtasiye paketleri, öğrencilerin eğitim hayatında en çok ihtiyaç duyduğu defter, kalem, silgi ve çanta gibi temel malzemeleri içeriyor ve mahalledeki tüm öğrencilere ulaştırılıyor.