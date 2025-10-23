PTT’nin 185. kuruluş yıl dönümü, Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğü’nde düzenlenen törenle kutlandı. Kutlamada işlem yapan 185. müşteri Şerife Turunç’a çiçek ve hediyeler takdim edildi.

PTT’nin 185. kuruluş yıl dönümü kapsamında Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğü binasında kutlama programı düzenlendi. Kurum çalışanlarının katılımıyla gerçekleşen törende, 185. müşteri olma onuruna ulaşan Şerife Turunç, günün anısına özel olarak ödüllendirildi.

Törende konuşan PTT Afyonkarahisar Başmüdürü Ömer Tekik, Turunç’a çiçek ve çeşitli hediyeler takdim ederek bu anlamlı güne katkıda bulundu. Tekik, 1840 yılında kurulan PTT’nin, Türkiye’nin en köklü ve güvenilir kurumlarından biri olarak 185 yıldır vatandaşlara kesintisiz hizmet sunduğunu söyledi.

“185 yıldır güvenin sembolüyüz”

Başmüdür Tekik, PTT’nin yalnızca bir posta ve kargo kurumu değil, aynı zamanda dijital dönüşüm ve bankacılık alanında da öncü bir yapı haline geldiğini belirtti.

Tekik, “185 yıldır vatandaşlarımızın yanında olan PTT, ülkemizin iletişim ve lojistik ağının temel taşlarından biridir. Mektuptan dijital kargo takibine, elektronik fatura hizmetlerinden mobil bankacılığa kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyoruz. Bu güveni sürdürmek en büyük sorumluluğumuzdur” dedi.

Köklü kurum geleceğe dijital adımlarla ilerliyor

Kutlamada, PTT’nin geçmişten bugüne taşıdığı kamu hizmeti misyonunun dijital çağda da devam ettiği vurgulandı. Kurumun son yıllarda dijital posta, e-devlet entegrasyonu, e-imza ve online tahsilat sistemleri gibi yenilikçi uygulamalarla vatandaşlara kolaylık sağladığı belirtildi.

Kurum çalışanları, vatandaşlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek kutlamayı tamamladı. PTT personeli, “185 yıldır güvenle hizmet” sloganıyla vatandaşlara çikolata ve broşürler dağıttı. Etkinlik, PTT’nin köklü geçmişine duyulan gurur ve geleceğe dair yenilikçi hedeflerin vurgulandığı bir atmosferde sona erdi.