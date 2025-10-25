Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) ekibi, gençleri suça karşı bilinçlendirmek amacıyla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ)kampüsünde bilgilendirme standı kurdu. Etkinlikte öğrencilere; terör örgütlerinin propaganda ve kışkırtma yöntemleri, siber suçlar, yasa dışı bahis ve narkotik madde tuzakları gibi konularda bilgi verildi.

“Amaç, gençleri suça karşı bilinçlendirmek”

Stantta görevli BÖF ekipleri, terör örgütlerinin özellikle gençleri hedef aldığını, bu nedenle bilinçlendirme çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. Ekipler, “Toplumu bilinçlendirmek kesintisiz bir süreçtir. Öğrencilerimizin hem sanal ortamda hem de sosyal yaşamda karşılaşabileceği risklere karşı farkındalığını artırmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Sanal devriyeler 7/24 görev başında

Ekipler, sosyal medyada istismar, yasa dışı içerik veya şiddet çağrısı tespit edilmesi durumunda sanal devriyelerindevreye girdiğini hatırlattı.

Öğrencilerden, güvenlik birimleriyle iş birliği içinde olmaları ve şüpheli durumları yetkililere bildirmeleri istendi.