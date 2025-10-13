Afyonkarahisar’da 4 katlı bir binanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi olmadan çalışan işçiler, metrelerce yüksekte hayatlarını tehlikeye attı. O anlar amatör kameralar tarafından kaydedildi.

Tehlikeli çalışma an be an görüntülendi

Afyonkarahisar’ın Güvenevler Mahallesi’nde yapımı devam eden 4 katlı bir binada, iş güvenliğini hiçe sayan bir çalışma kameralara yansıdı. İnşaatın en üst katında yapılan çatı çalışmaları sırasında işçilerin, herhangi bir güvenlik ekipmanı kullanmadan metrelerce yüksekte kalas taşıdıkları görüldü.

Ne halat ne kask: önlem sıfır

Amatör bir kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, işçilerin ne halat ne de koruyucu bir ekipman kullandığı dikkat çekti. Yaklaşık 20 metre yüksekte, dengesiz kalasların üzerinde yürüyen işçiler, hem kendi canlarını hem de çevredeki kişilerin güvenliğini tehlikeye attı. Görüntülerde, bazı işçilerin rüzgârın etkisiyle sendelediği ve dengesini zor sağladığı anlar da yer aldı.

Vatandaşlar endişeyle izledi

Çevredeki vatandaşlar, inşaat alanından yükselen tehlikeli görüntüleri şaşkınlıkla izledi. Durumu fark eden bazı vatandaşların, işçilere güvenlik önlemi almaları yönünde uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Görüntüleri izleyenler, “Bir kaza yaşanmadan önce yetkililer önlem almalı” diyerek duruma tepki gösterdi.

Uzmanlardan uyarı

İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, bu tür ihmallerin ölümcül sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. İnşaat sektörünün en riskli iş kollarından biri olduğunu hatırlatan uzmanlar, yüksek katlı yapılarda güvenlik halatları, kask, iskele korkuluğu gibi ekipmanların kullanılmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

“Can güvenliği göz ardı edilmemeli”

Yetkililer, bu tür görüntülerin hem işverenler hem de çalışanlar açısından ciddi sorumluluk doğurduğunu belirtti. İnşaat alanlarında denetimlerin artırılacağı ve güvenlik tedbirlerini ihmal eden firmalara yaptırım uygulanacağı ifade edildi.

Afyonkarahisar’daki olay, iş güvenliğinin hayati önemini bir kez daha gözler önüne serdi.