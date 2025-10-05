Son Mühür- Altun, eşi ve aynı zamanda sosyal medya fenomeni olan Uğur Şengül ile birlikte yaptığı paylaşımda anne olacağını açıkladı. Çift, beklenmedik bu haberi samimi ifadelerle duyurdu:

“Biliyorum, şok oldunuz. Biz de öyle! Nasıl anlatılır emin değiliz ama. Planlamadığımız, beklemediğimiz bir anda oldu. Ama sanıyorum ki her şeyin kendi zamanı var ve hayat tam da şimdi böyle bir sürpriz yapmak istedi bize.”

“Şaşkınlıkla başladı, mutlulukla devam ediyor”

Altun, hamilelik haberini büyük bir şaşkınlıkla karşıladıklarını ancak bu sürecin kendileri için yeni bir heyecan olduğunu söyledi.

“Çok büyük şaşkınlık ve korkuyla başladık ama öte yandan bunun yepyeni bir heyecan ve mutluluk, yepyeni bir yolculuk olduğunu biliyoruz.”

Yaz vloglarında hamileymiş!

Fenomen isim, yaz aylarında paylaştığı vloglara da dikkat çekti. Meğer o videoların büyük bölümünü hamile olduğunu bilmeden çekmiş:

“Bu yaz çektiğimiz vlogları izlediyseniz eğer, ben o vlogların çoğunda meğer hamileymişim. Yunanistan, Ayvalık, Çeşme, ailemle olan cruise tatili… Hepsinde!”

“Sağlıkla gelsin, şükürler olsun”

Altun, hamileliğinin 14. haftasında olduğunu belirterek sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

“Dolayısıyla 14 haftalık biri. Sağlıkla gelsin. Şükürler olsun.”