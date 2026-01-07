Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, perşembe günü bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gidecek.

Ziyaretin içeriği kamuoyunda merak konusu olurken, edinilen bilgilere göre temasların ana gündem maddesini İZBAN oluşturduğu öne sürüldü.

Kulis bilgilerine göre Başkan Tugay’ın, CHP Genel Merkezi’nde parti kurmaylarıyla İZBAN sürecine ilişkin kapsamlı bir görüşme yapması bekleniyor. Görüşmede, İZBAN’ın mevcut durumu, yetki paylaşımı ve bundan sonraki sürece ilişkin seçeneklerin masaya yatırılacağı ifade ediliyor. Tugay’ın, son kararı netleştirmek amacıyla partisinin genel merkezinde de ayrı bir değerlendirme toplantısı yapacağı öğrenildi.

İZBAN VE YETKİ PAYLAŞIMI MASADA OLABİLİR

Öte yandan Başkan Tugay’ın, programının elvermesi halinde AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan ile de görüşmek istediği öne sürüldü. Söz konusu görüşmenin gerçekleşmesi durumunda, İZBAN başta olmak üzere merkezi idare ile yerel yönetim arasındaki yetki ve sorumluluk paylaşımının ele alınabileceği belirtiliyor.

Kulislerde konuşulanlara göre Başkan Tugay’ın, İZBAN konusunda kesin ve net bir tutum sergilemek istediği, süreci belirsizlikten çıkarmayı hedeflediği ifade ediliyor. Tugay’ın, İZBAN’ı “almak” gibi bir niyet taşımadığı, ancak mevcut yapının sürdürülebilirliği ve yönetim modeli konusunda net bir çerçeve çizmek istediği de aktarılan bilgiler arasında yer aldı.