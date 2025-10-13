Son Mühür- Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan 10476 sayılı karar ile “Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, Türk soylu yabancıların Türkiye’deki istihdam ve çalışma izinlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Türk soylu yabancılara istihdam kolaylığı

2527 sayılı Kanun kapsamında hazırlanan yönetmelik, Türk soylu yabancıların Türkiye’de meslek ve sanatlarını serbestçe icra edebilmesine imkân tanıyor. Buna göre Türk kökenli kişilerin kamu kurumlarında, özel kuruluşlarda veya kendi işlerinde çalışabilmeleri yasal güvence altına alındı.

Bu karar, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Doğu Türkistan, Tataristan, Gagavuzya ve Ahıska gibi Türk soylu topluluklara mensup kişileri kapsıyor.

Kamu, özel ve serbest alanlar

Yeni yönetmelik sayesinde Türk soylu yabancılar sadece özel sektörde değil, aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarında da görev alabilecek. Ayrıca Türkiye’de serbest meslek faaliyetleri (doktorluk, mühendislik, sanat, el zanaatları vb.) yürütebilecekler.

Bu uygulama, hem diasporadaki Türk topluluklarının Türkiye ile bağlarını güçlendirmeyi hem de nitelikli iş gücü akışını artırmayı amaçlıyor.

Haritada Türk dünyası vurgusu

Yönetmelik duyurusunun altına eklenen haritada, Türk dünyasını oluşturan ülkeler ve özerk bölgeler, kendi bayraklarıyla sembolize edilerek yer aldı. Haritada Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan’ın yanı sıra; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Tataristan, Yakutistan, Ahıska, Gagavuzya ve Doğu Türkistan gibi bölgeler de gösteriliyor.

Bu harita, düzenlemenin sadece yasal değil, aynı zamanda kültürel bir birliktelik mesajı taşıdığını da ortaya koyuyor.