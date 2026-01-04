Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde sabah saatlerinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Bölge halkında kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. AFAD’ın resmi verilerine göre deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sabah saatlerinde gelen sarsıntı

Haftanın son gününde, yerel saatle 07:07:40’ta kaydedilen depremin büyüklüğü 3.5 (Ml) olarak ölçüldü. Pazar sabahı uykuda yakalanan pek çok vatandaş, sarsıntıyla birlikte büyük bir endişe yaşadı. Doğanşehir merkezli olan deprem, deprem kuşağındaki bölgede hareketliliğin devam ettiğini bir kez daha hatırlattı.

Teknik detaylar ve depremin merkezi

AFAD Deprem Dairesi tarafından paylaşılan teknik parametrelere göre; sarsıntı 38.02472 Kuzey enlemi ve 37.67389 Doğu boylamı koordinatlarında gerçekleşti. Depremin odak derinliğinin 7.02 km olarak belirlenmesi, sarsıntının yüzeye yakın bir noktada oluştuğunu ve bu nedenle dar bir alanda oldukça belirgin şekilde hissedildiğini ortaya koydu.

Saha taramaları devam ediyor

Depremin hemen ardından Valilik ve yerel yönetimler koordinasyonunda saha tarama çalışmaları başlatıldı. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı, yaralanma veya ciddi bir yapısal hasar ihbarı bildirilmedi. AFAD ve ilgili birimler, bölgedeki sismik hareketliliği 7/24 takip etmeye devam ediyor. Uzmanlar, bölge halkına resmi kanallar dışındaki dezenformasyon içerikli açıklamalara itibar etmemeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.