Son Mühür- Baklava dilimi işaretli şeritler yalnızca belirli araç türlerine açık. Bu şeritleri:

toplu taşıma araçları,

taksiler,

elektrikli otomobiller

ve en az iki kişi taşıyan özel araçlar kullanabiliyor. Sistem, çoklu yolcu taşımayı teşvik ederek hem trafik yoğunluğunu azaltmayı hem de yakıt tüketimini düşürmeyi hedefliyor.

ABD’de başlayan bir trafik politikası

Bu özel şerit uygulamasının temeli ABD’de atıldı. Otoyollarda trafiği hafifletmek ve yakıt tasarrufu sağlamak amacıyla oluşturulan şeritler ülkede siyah zemin üzerine beyaz elmas sembolüyle gösteriliyor. Bazı tabelalarda “Carpooling” ifadesi kullanılarak birden fazla yolcu taşıyan araçların teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Avrupa’da ilk adım Fransa’dan geldi

Avrupa’da baklava dilimi sembollü şeritler ilk kez Fransa’da kullanılmaya başladı. Grenoble, Lyon ve Strazburg gibi şehirlerde yürütülen pilot uygulamalardan alınan olumlu sonuçların ardından sistemin ülke geneline yayılması kararlaştırıldı. Trafik akışında hızlanma, toplu taşımaya yönelim ve çevresel iyileşme gibi etkiler diğer Avrupa ülkelerinin de dikkatini çekti.

Yeni sistem Almanya ve İspanya’ya doğru genişliyor

Fransa’daki başarılı uygulamanın ardından Almanya, İspanya ve diğer Avrupa Birliği ülkeleri de benzer bir sistem için hazırlıklara başladı. Avrupa’nın sürdürülebilir ulaşım hedefleri kapsamında bu şeritlerin önümüzdeki yıllarda daha geniş bir coğrafyada yaygınlaşması bekleniyor.