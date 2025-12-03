Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısında “Kürt sorunu” ve CHP’ye yönelik kullandığı ifadeler, siyasetin gündeminde yeni bir tartışma başlattı. Erdoğan’ın açıklamalarına, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Emir, AK Parti iktidarları döneminde yaşanan uygulamalara dikkat çekerek eleştirilerini sıraladı.

Erdoğan’dan CHP’ye sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP’yi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef aldı. DEM Parti ile yürütülen “terörsüz Türkiye” süreci üzerinden açılan tartışmalara değinen Erdoğan, CHP’nin bu sürece ilişkin tutumunu eleştirdi.

Konuşmasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de atıfta bulunan Erdoğan, CHP’nin DEM Parti’nin sürece katkı sağlamasını “Stockholm Sendromu” olarak değerlendirmesini eleştirerek, “İnsanda biraz utanma olur. Kendi sicillerine bakmaları gerekir” ifadelerini kullandı. Erdoğan, “Kimin mağdur, kimin cellat olduğunu Kürt vatandaşlarım çok iyi bilir. Bir cellat görmek istiyorlarsa partilerinin geçmişine baksınlar” dedi.

Murat Emir’den sosyal medya üzerinden yanıt

Erdoğan’ın sözlerine CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya platformu X üzerinden karşılık verdi. Emir, paylaşımında iktidarın geçmiş uygulamalarına atıfta bulunarak eleştirilerini şu başlıklar altında topladı:

"Sanırsın kayyum atayan sen değilsin.

Sanırsın seçilmiş belediye başkanlarını tutuklatan sen değilsin.

Sanırsın oyu düşünce süreci buzdolabına kaldıran sen değilsin.

Sanırsın “Kürt sorunu yoktur” diyen sen değilsin.

Sanırsın Roboski için özür dilemeyen sen değilsin.

Sanırsın AİHM kararlarına rağmen “Hamlemizi yapar işi bitiririz” diyen ve seçilmiş siyasetçileri içeride tutan sen değilsin.

Sanırsın “Batıda Kürtleri belediye meclisine sokma suçu” icat ettiren sen değilsin.

Medyasında hafıza yok diye kimsede yok sanıyor."