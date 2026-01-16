Son Mühür - Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde saat 13.19’da 4,0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Göksun ilçesinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının 7,01 kilometre derinlikte gerçekleştiği tespit edildi.

İşte AFAD'ın paylaştığı veriler:

Büyüklük:4.0 (Ml)

Yer:Göksun (Kahramanmaraş)

Tarih:2026-01-16

Saat:13:19:01 TSİ

Enlem:38.15111 N

Boylam:36.65611 E

Derinlik:7.01 km