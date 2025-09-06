Adana’nın Yüreğir ilçesinde, kırmızı ışıkta duran kırmızı biber yüklü bir kamyonetin kasasından hırsızlık yapan anne ve iki çocuğu, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, ailenin kamyonetin brandasını kaldırarak biberleri çaldığı anlar net bir şekilde görülüyor.

Olay, Karataş Bulvarı’ndaki trafik ışıklarında meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta duran kamyoneti fark eden bir anne ve yanındaki iki çocuğu, kasaya yönelerek kısa sürede kırmızı biberleri aldı. Hırsızlık sonrası aile, hızla bölgeden uzaklaştı.

Yaşananlar anbean çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada tepkiyle karşılandı.