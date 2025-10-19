Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üç ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yurt dışı bağlantılı yasa dışı bahis şebekesini çökertti. Şebekenin, beş farklı internet sitesi üzerinden ulusal ve uluslararası spor karşılaşmalarına bahis oynattığı belirlendi.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kontrolündeki banka hesaplarında günlük ortalama 5 milyon liralık para hareketi olduğu tespit edildi. Kazançların izini kaybettirmek için kripto para borsaları üzerinden aklandığı da ortaya çıkarıldı.

Polis, şebeke üyelerinin yakalanmamak için günlük kiralık dairelerde kaldığını, sık sık adres değiştirdiğini ve sahte kimliklerle hareket ettiğini belirledi. 14 Ekim’de Adana merkezli İstanbul ve Mersin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 30 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan biri savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 29’u adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 18 kişiyi tutukladı, 11 kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Emniyet yetkilileri, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında dijital iz sürme çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.