TGC Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklamada, “Hakan Tosun cinayetinin tüm ayrıntıları titizlikle soruşturularak maddi gerçek gün yüzüne çıkarılmalıdır. Aksi halde bu cezasızlık, benzer saldırıların önünü açacaktır” ifadelerine yer verildi. Cemiyet, ayrıca Umut Taştan’ı tehdit eden kişiler hakkında da derhal adli sürecin başlatılması gerektiğini vurguladı.

“Gazetecilere yönelik şiddet sona ermiyor”

TGC açıklamasında, öldürülen gazetecilere adanan Basın Müzesi’ndeki galeride 67 gazetecinin fotoğrafının bulunduğu hatırlatılarak, “Nuh Köklü’ye yapılan saldırının üzerinden yıllar geçmesine rağmen, bugün bir başka meslektaşımızın benzer bir biçimde katledilmesi basın çalışanlarına yönelik şiddetin hâlâ sürdüğünü göstermektedir” denildi.

Cemiyet, ekonomik baskıların ve yargı yoluyla susturma girişimlerinin yanı sıra, fiziksel saldırıların da gazeteciliğin önünde ciddi bir tehdit haline geldiğini belirtti.

“Halka ve gerçeğe karşı sorumluluğunu yerine getirdi”

TGC, Hakan Tosun’un yaşamı boyunca barış gazeteciliğini ilke edindiğini belirterek, “Hakan Tosun, haberlerinde çatışmayı değil barışı esas almış, halka ve gerçeğe karşı sorumluluğunu hiçbir zaman bırakmamıştır” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, saldırı sonrası Tosun’un ailesine uzun süre bilgi verilmemesi ve olay görüntülerinin manipüle edilerek servis edilmesi iddialarının kamu vicdanını yaraladığına dikkat çekildi.

“Tehditler derhal yargıya taşınmalı”

Cemiyet, Halk TV muhabiri Umut Taştan’ın fail yakınlarınca tehdit edilmesine de tepki gösterdi:

“Gazetecilere yönelik tehditleri kabul etmek mümkün değildir. Bu kişiler hakkında adli süreç gecikmeden başlatılmalıdır.”

“Adalet eksiksiz tecelli etmelidir”

TGC, Hakan Tosun cinayetinin üzerindeki sır perdesinin kaldırılması, tüm delillerin toplanması ve sorumluların yargı önüne çıkarılması gerektiğini vurguladı:

“Adaletin tam olarak tecelli etmesi için etkin, şeffaf ve kamuoyuna açık bir yargılama yürütülmelidir. Aksi takdirde bu cezasızlık kültürü yeni saldırıların zeminini hazırlar.”

Hakan Tosun’un cenazesi 16 Ekim Perşembe günü saat 13.00’te Nurtepe Cemevi’nde düzenlenecek törenin ardından Ayazağa Mezarlığı’nda defnedilecek. Cemiyet, “Meslektaşımızın ailesine, sevenlerine ve tüm basın camiasına başsağlığı diliyoruz” mesajıyla açıklamasını sonlandırdı.