Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama borusunun patlaması sonucu yol ulaşıma kapandı. Korubaşı Mahallesi muhtarı yetkililerden kalıcı çözüm beklediklerini söyledi.

Gazipaşa'da geçtiğimiz yıllarda Korubaşı, Hasdere, Macar, Beyrebucak ve Çobanlar mahallelerinde benzer patlakların yaşandığına dikkat çekildi.

Patlama nedeniyle yol kullanılamaz hale geldi

İlçeye bağlı Korubaşı Mahallesi'nde Gökçeler Barajı'ndan sulama suyu ihtiyacını karşılamak için döşenen DSİ borusu, sabah saatlerinde patladı. Patlama nedeniyle yol kullanılamaz hale gelirken, mahalledeki evlerde ve tarımsal üretim alanlarında herhangi bir zarar oluşmadı.

"Sorunların çözülmesini istiyorum"

Korubaşı Mahalle Muhtarı Ömer Özel, boru patlaklarının bölgede sürekli risk oluşturduğunu dile getirdi. Özel, "Baraj borumuz dönem dönem patlıyor. Patlaklar nedeniyle mahallemizde risk meydana geliyor. Bir an önce bu patlakların olmaması için yetkililerden sorunun çözülmesini istiyorum" dedi.