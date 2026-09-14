Adalar Belediyesi’nde başkan vekilliği görevinde değişime gidiliyor. Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk, sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa etti. Pamuk’un 14 Eylül 2026 tarihli istifa dilekçesinin İstanbul Valiliği’ne ulaşmasının akabinde yeni başkan vekili belirlenmesi için seçim süreci başlatıldı.

Seçim 21 Eylül’de

İstanbul Valiliği, Adalar İlçe Belediye Meclisi’nin yeni belediye başkan vekilini seçmek üzere 21 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 09.00’da toplanacağını duyurdu. Seçimin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. Maddesi kapsamında gerçekleştirileceği açıklandı.

Ne olmuştu?

Medine Pamuk, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından 27 Haziran 2026’da yapılan belediye başkan vekili seçiminde göreve gelmişti. Adalar Belediye Meclisi’nin gerçekleştirdiği seçimde Pamuk, dördüncü turda 5 oy alarak başkan vekili seçilmiş, diğer aday Kemal Türkyılmaz ise 2 oyda kalmıştı.

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, 23 Haziran'da "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve rüşvet almak" suçlamasıyla tutuklanmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından 27 Haziran'da yapılan 4 turluk oylamada Medine Pamuk Başkan Vekili seçilmişti.