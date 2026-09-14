Menderes Belediye Meclisi’nde son dönemde yaşanan siyasi hareketliliğe bir yenisi daha eklendi. Alınan bilgiye göre; Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa eden Harun Bila ve Liman Dönmez, Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) katılma kararı aldı. İki ismin MHP’ye katılımıyla birlikte parti birer güç daha kazandı.

Rozetler Şahin’den

Harun Bila ve Liman Dönmez, MHP’ye üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin tarafından kabul edildi. Şahin, düzenlenen programda Harun Bila ve Liman Dönmez’e MHP rozetlerini taktı. Böylece iki isim de bundan sonraki süreçte Menderes Belediye Meclisi’ndeki görevlerini MHP’li meclis üyeleri olarak sürdürecek.

Oyları gündem oldu

Harun Bila ve Liman Dönmez’in parti değişikliği kararı Menderes’te 17 Ağustos’ta gerçekleştirilen Belediye Başkanvekilliği seçimi ardından yaşanan siyasi gelişmelerin devamı niteliğinde şeklinde yorumlandı. İlkay Çiçek’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde AK Parti’nin adayı Asuman Şen, dördüncü turdu 15 oy alarak Menderes Belediyesi Başkan Vekili seçilmişti. Yeni Parti’nin adayı Barış Gürsoy ise 12 oyda kalmıştı.

Seçimin ardından kulislerdeki iddialara göre Harun Bila ve Liman Dönmez’in AK Parti adayı Asuman Şen lehine oy kullanmışlardı. İki ismin daha sonra CHP’den ayrılarak MHP’ye geçmesi ise bu iddiaların doğru olduğu yönünde yorumlandı.



