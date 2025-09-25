Son Mühür- Programda kendisine yöneltilen “Ölüm döşeğinde kızlarınıza ne söylemek isterdiniz?” sorusuna Ilıcalı şu yanıtı verdi:



“Onlara son tavsiyem iyi insanlar olmalarıdır. Dünya kirli bir yer, her geçen gün daha da kirleniyor. Çocukluğumuzda daha masumduk, şimdi ise daha da yozlaştı. Sosyal medyanın da etkisiyle kaotik bir dünyadayız. Bu ortamda masum kalabilmek büyük bir başarıdır. Kızlarımın masum ve iyi kalmasını istiyorum.”

Ölümle burun buruna gelen yolculuk

Motosiklet tutkusu nedeniyle yaşadığı en tehlikeli anı da paylaşan Ilıcalı, İstanbul’dan Bodrum’a arkadaşı Esat ile yaptığı yolculukta uykusuzluk yüzünden direksiyon başında bayılma noktasına geldiğini anlattı:



“Sabah 6-7 civarıydı. Başım düşmeye başladı, Esat fark edip karnıma yumruk attı. O an ölümle burun burunaydım. ‘Beni öldürmeni tercih ederim, yoksa ömür boyu engelli kalacağız’ dedi. Hemen kenara çektik, tamamen bilincimi kaybetmiştim.”

Yolda mola verdikleri bir camide kasklarıyla halının üzerinde uyuduklarını da aktaran Ilıcalı, “Uyandığımda herkes secdedeydi, o anı hiç unutmam” dedi.

Motosiklet sevdasının ağır bedelleri olduğunu vurgulayan Ilıcalı, çocukluk ve gençlik yıllarında büyük kazalar ve kayıplar yaşadığını belirtti:





“Çok ciddi kazalarım oldu, en yakınlarımı da kaybettim. Büyükbabam ve büyükannem trafik kazasında hayatlarını kaybetti. Annem ve babamı kaybetmemden dört yıl önceydi. O dönem 16-17 yaşlarındaydım, çok canım yanmıştı. Erken yaşta kayıp, insanların değerini anlamanızı sağlıyor.”

Boynunun kırıldığı, kollarına platin takıldığı ve yakın bir arkadaşını kaybettiği kazaları hatırlatan Ilıcalı, tüm bunlara rağmen motosiklet sevgisinden vazgeçmediğini dile getirdi.

Fenerbahçe’de en zor durum

Fenerbahçe’de başkan yardımcılığı yaptığı dönemi de anlatan Ilıcalı, bu süreci kariyerinin en ağır dönemi olarak nitelendirdi:



“Fenerbahçe kulübü çok büyük bir camia. Böyle bir sorumluluk ciddi yükler getiriyor. Ocaktan sonra maçlar başladı, aynı anda ‘Survivor’ çekimleri sürüyordu. Hull City, Fenerbahçe, Dominik Cumhuriyeti derken hayatımın en zor yılı oldu.”

ABTalks’a katılan ilk Türk yapımcı

Acun Ilıcalı’nın katıldığı ABTalks, daha önce Will Smith, Priyanka Chopra, Lewis Hamilton, Zinedine Zidane ve Jessica Alba gibi dünya çapında ünlü isimleri ağırlamıştı. Ilıcalı, programda hem kişisel hayatındaki kırılma anlarını hem de kariyerindeki en ağır yükleri içtenlikle paylaştı.