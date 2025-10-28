Son Mühür/ Beste Temel - Balçova’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Gülfem Benli Anaokulu’nda gerçekleştirilen ilk programla başladı. Minik öğrenciler, öğretmenleriyle hazırladıkları şiir, koro ve dans gösterileriyle Cumhuriyet’in 102’nci yıl coşkusunu yaşattı. Programda konuşan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Atatürk’ün izinde büyüyen bu minik yürekler, Cumhuriyetimizin en güçlü teminatıdır” dedi.

Anaokulu programının ardından Balçova Kaymakamlığı tarafından düzenlenen resmi törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunularak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları saygıyla anıldı.

Yarın Balçova’da dolu dolu Cumhuriyet programı

29 Ekim Çarşamba günü saat 12.30’da Adalet ve Demokrasi Parkı’nda Balçovalılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin geleneksel Pilav Keşkek Günü yapılacak. Saat 14.00’te Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürkçü Düşünce Derneği Balçova Şubesi’nin Geleneksel Cumhuriyet Yemeği gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet korteji ve Cem Belevi konseri

Saat 19.00’da Duru Park’tan başlayacak Cumhuriyet korteji, İzmir Ekonomi Üniversitesi Açık Hava Gösteri Merkezi’nde sona erecek. Kortejin ardından saat 20.15’te Balçova Eğitim Sağlık Kültür ve Yardımlaşma Derneği hamsi ve helva ikramı yapacak. Coşku dolu gece, saat 20.30’da sevilen sanatçı Cem Belevi’nin konseriyle taçlanacak.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, tüm yurttaşları Cumhuriyet’in 102’nci yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutlamaya davet etti.