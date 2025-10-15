Milli sporcu Abdullah Kayapınar, Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Para Halter Dünya Şampiyonası’nda 49 kiloda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Kahire’de tarihi başarı

Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Para Halter Dünya Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. Organizasyonun beşinci gününde podyuma çıkan milli halterci Abdullah Kayapınar, 49 kilo kategorisinde adeta tarih yazdı.

Kayapınar, 179 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazanarak dünya şampiyonluğu unvanını elde etti. Bu sonuçla Türkiye, şampiyonadaki ilk altın madalyasını da kazanmış oldu.

İstiklal Marşı Kahire’de yankılandı

Abdullah Kayapınar’ın büyük başarısı sonrasında Kahire’de İstiklal Marşı çalındı, Türk bayrağı göndere çekildi.

Şampiyonluk anında duygusal anlar yaşanırken, Kayapınar sahnede Türkiye’yi temsil etmenin gururunu yaşadı.

Federasyon Başkanı’ndan tebrik

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, milli sporcunun başarısının Türk halterine büyük moral kattığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Organizasyonda ilk altın madalyayı kazandırarak bizlere büyük gurur yaşatan Abdullah Kayapınar’ı ve antrenörlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Bu başarı, Türk halterinin dünya arenasında geldiği noktanın göstergesidir.”

179 kilo ile altına uzandı

Abdullah Kayapınar, müsabakadaki üçüncü hakkında kaldırdığı 179 kiloluk barla rakiplerine fark attı.

Performansıyla salondaki tüm izleyicilerden alkış alan milli halterci, bu sonuçla hem kişisel kariyerinde hem de Türk spor tarihinde önemli bir başarıya imza attı.