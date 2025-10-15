Son Mühür- A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Gürcistan’ı 4-1 mağlup etti. Maçın ardından genç yıldız Kenan Yıldız’ın sahada dua ettiği anlar kameralarca kaydedildi. Futbolcunun bu samimi hareketi kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü ve binlerce paylaşım aldı.

Memduh Bayraktaroğlu’nun paylaşımı tartışma yarattı

Ancak gazeteci-yazar Memduh Bayraktaroğlu’nun, Yıldız’ın dua ettiği anlara ilişkin yaptığı paylaşım gündeme oturdu. Bayraktaroğlu, paylaşımında “İspanya’ya karşı 6 gol yedikleri maç öncesinde de dualar etmişlerdi, ancak sahada başarılı olamadılar.

Çocukları akılla yönlendirirseniz, Bulgaristan ve Gürcistan karşılaşmalarında gösterdikleri performansı tekrarlayabilirler. Maçları dualarla değil, akıl ve güçle kazanmayı öğrenmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü

Bayraktaroğlu’nun sözleri sosyal medyada yoğun eleştiri aldı. Kullanıcılar, paylaşımı “inanç özgürlüğüne saygısızlık” olarak değerlendirdi. Futbolseverler, Yıldız’ın inancını yaşamasının tamamen kişisel bir tercih olduğunu vurgulayarak genç oyuncuya destek mesajları paylaştı. Binlerce kişi, “Dualar kimseye zarar vermez, inancı eleştirmek doğru değil” yorumlarında bulundu.

Taraftar ve futbol camiasından destek

Genç futbolcu Kenan Yıldız’a, taraftarlar ve spor camiasından çok sayıda destek mesajı geldi. Bazı kullanıcılar, “Kenan yeteneğiyle konuşulmalı, duasıyla değil” ifadeleriyle sporcunun sahadaki performansına odaklanılması gerektiğini belirtti.

Gönderinin altına yapılan bazı yorumlar şöyleydi:

“Akıl ve güç duayla birleşir. Önce çaba göster, sonra dua et.”

“Dedem hep söylerdi, ikisi de lazım. Biri eksik olunca başarı zor.”

“Paylaşım o kadar yanlış ki, yorum yapmak bile zor.”

“Belki de dua kazanmak için değil, sakatlanmadan maçı tamamlamak içindi.”