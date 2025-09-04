Türkiye siyasetinin duayen isimlerinden, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru, 100 yaşında hayatını kaybetti. Kars ve Ardahan’ın kalkınmasına önemli katkılar sağlayan Doğru, uzun yıllar süren siyasi ve bürokratik kariyeriyle tanınıyor. 4 Eylül 2025 tarihinde vefat haberi, sevenlerini ve siyaset camiasını yasa boğdu. Peki, Abdülkerim Doğru kimdir, neden öldü ve cenaze töreni ne zaman düzenlenecek? İşte hayatı, siyasi başarıları ve vefatına dair detaylı bilgiler.

Abdülkerim Doğru’nun Hayatı ve Kökeni

Abdülkerim Doğru, 1925 yılında Ahıska’da doğdu ve aslen Ahıskalı Türk. 4 Eylül 2025 itibarıyla 100 yaşında olan Doğru, erken yaşlarda Türkiye’ye göç etti ve İstanbul’da eğitim aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi’nden mezun olan Doğru, mühendislik altyapısını siyasete taşıyarak fark yarattı. Birden fazla yabancı dile hakim olan Doğru, entelektüel birikimiyle de dikkat çekti. Evli ve 7 çocuk babası olan Doğru, ailesine ve memleketine bağlılığıyla biliniyordu.

Siyasi Kariyeri ve Bakanlık Görevleri

Abdülkerim Doğru, siyasi kariyerine Milli Selamet Partisi (MSP) ile başladı ve daha sonra Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) ile Doğru Yol Partisi (DYP) çatısı altında siyaset yaptı. 15., 16. ve 19. dönemlerde Kars milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görev aldı. 37. ve 39. hükümetlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yaptı. Bakanlık döneminde Kars’a Çimento Fabrikası, Süt Fabrikası ve Et-Balık Kombinası gibi stratejik tesislerin kazandırılmasında öncü rol oynadı. Bu projeler, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli katkılar sağladı.

Vefat Nedeni

Abdülkerim Doğru, 4 Eylül 2025 tarihinde 100 yaşında hayatını kaybetti. Vefat nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı, ancak ileri yaşı nedeniyle doğal nedenlerden öldüğü tahmin ediliyor. Doğru’nun uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilgisi de kamuoyuna yansımadı. Vefatı, Kars ve Ardahan’da büyük bir üzüntüyle karşılandı; yerel halk, onun bölgenin gelişimine katkılarını anarak taziyelerini iletti.

Cenaze Töreni ve Detayları

Abdülkerim Doğru için 5 Eylül Cuma günü saat 15:00’te TBMM’de resmi bir tören düzenlenecek. Tören, siyaset ve bürokrasi dünyasından birçok ismin katılımıyla gerçekleşecek. Ardından, Ankara’daki Kocatepe Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak. Doğru’nun naaşı, namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek. Cenaze törenine, eski çalışma arkadaşları, ailesi ve Kars’tan gelen sevenlerinin yoğun katılım göstermesi bekleniyor.

Toplumsal Etkisi ve Mirası

Abdülkerim Doğru’nun vefatı, sosyal medyada ve yerel basında geniş yankı buldu. Kars ve Ardahan halkı, Doğru’yu bölgenin kalkınmasına sunduğu katkılar ve mütevazı kişiliğiyle anıyor. Siyasi kariyeri boyunca ideolojik farklılıklara rağmen uzlaşmacı tavrıyla tanınan Doğru, sanayi ve teknoloji alanında attığı adımlarla Türkiye’nin modernleşme sürecine destek oldu. Onun mirası, özellikle Kars’taki tesisler ve yerel kalkınma projeleriyle yaşamaya devam edecek.