Son Mühür - Gazeteci Abdulkadir Selvi, CHP’deki gelişmeleri bugünkü köşe yazısında değerlendirdi. Selvi, "Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl binasının önüne saat 13.32’de geldi. Haliyle gergindi. Tam 17 dakika süren bir açıklama yaptı. O sırada bardak ve su şişesi fırlatanlar oldu. Gürsel Tekin başına şemsiye tutarak önlemeye çalışan görevlilere, 'İsterlerse kurşun atsınlar' diye engel olmamalarını istedi" ifadelerine yer verdi.

Abdülkadir Selvi şunları kaydetti:

"Her fani muhalif medyanın lincinden tadacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu için işleyen bu kural Gürsel Tekin için de işledi"

''15 Eylül’de mutlak butlan kararı çıkarsa...''

''"Gürsel Tekin görevine başlamayı başardı. Böylece Özgür Özel’in CHP binasına giremeyecekler iddiası çöktü. Bu durumda 15 Eylül’de mutlak butlan kararı çıkar, Kılıçdaroğlu yeniden göreve getirilirse CHP Genel Merkezi’ne girecek demektir.''