Koruma altındaki türler arasında yer alan yaban keçilerine yönelik yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında ülke genelinde denetimler devam ediyor. Yapılan kontrollerde yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen kişiler yakalanarak adli işlemlerin yanı sıra yüksek tutarlı idari yaptırımlarla karşılaşıyor.

Silifke, Afşin ve Adıyaman’da yakalandılar

Son denetimlerde Mersin’in Silifke ilçesi, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi ile Adıyaman sınırlarında yaban keçisi avladıkları belirlenen 3 kişi tespit edilerek yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Ceza kalemleri açıklandı

Yapılan açıklamaya göre; Adıyaman’da yaban keçisi vurduğu belirlenen kişiye 964 bin 855 TL,

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yaban keçisi vurduğu tespit edilen kişiye 969 bin 591 TL,

Mersin’in Silifke ilçesinde yaban keçisi vurduğu belirlenen kişiye 960 bin 119 TL

idari para cezası ve tazminat uygulandı. Böylece 3 ilde toplam 2 milyon 894 bin 565 TL ceza ve tazminat kesildi. Denetimler sırasında ele geçirilen tüfeklere de el konuldu.

Mücadele sürecek

Yasa dışı avcılıkla mücadelenin ülke genelinde kararlılıkla sürdürüleceği, koruma ve kontrol faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği vurgulandı.