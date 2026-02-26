Son Mühür- Önümüzdeki Haziran ayında silahları susturacak bir anlaşma gelmezse 2.Dünya savaşından daha uzun bir savaş haline gelecek Ukrayna-Rusya savaşının artçı sarsıntıları Ankara'nın diplomasi alanına da yansıdı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Kremli Sözcüsü Peskov'un açıklamalarını yayınlayan bir paylaşıma imza attı.

Fransa ve İngiltere'ye sitem...



Peskov açıklamalarında,

''Özel askeri harekatın ana hedefi Ukrayna'nın doğusunda yaşayan ve gerçekten ölümcül tehlike altında kalan insanların güvenliğini sağlamaktır.

Rusya, hedeflerine ulaşmak için siyasi ve diplomatik çözüme açık olmaya devam ediyor.

Şu anda her şey Kiev rejiminin eylemlerine bağlı.

Paris ve Lonfra'nın Kiev'e nükleer silah verme niyeti uluslararası hukukun ilgili bütün ilkeleri ve kurallarını açıkça ihlal ediyor'' ifadelerine yer vermişti.



Fransa'dan karşı cevap...



Rus büyükelçiliğinin açıklamasına Başkent Ankara'da aralarında sadece 15 dakika mesafe bulunan birbirlerine çok yakın binalarda hizmet veren Fransa Büyükelçiliği'nden savaşın süresine dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Yapılan açıklamada, ''Sözüm ona 3 gün sürecek savaşın 5.yılına girdik ve gelin görün ki Rusya hala Fransa ve İngiltere caydırıcılığı tehdittir diye açıklama yapıyor'' ifadelerine yer verildiği görüldü.



Rusya'dan Napolyon göndermesi...



Fransa Büyükelçiliği'nin açıklamasına Rusya'nın cevabı gecikmedi.

''Fransa'nın meşhur diplomasisinden geriye kalan tek şeyin sosyal medyada acınası ve zavallı paylaşımlar yapmak olması gerçekten üzücü'' vurgusu yapılan açıklamada,

''Meslektaşlarımıza Paris'in 2014'ten beri kendi ülkesinin sivil nüfusunu, çocuklar ve kadınlar da dahil olmak üzere, katleden Kiev'deki Nazi rejiminin en önemli destekçilerinden biri olduğunu hatırlatmak gerekiyor.

Ama belki de Fransız hükümetini hala rahatsız eden 1812'nin hayaletleridir?'' mesajı verildi.

