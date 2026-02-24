ABD Savunma Bakanlığı, Karayipler’de yürürlükte olan petrol karantinasını ihlal ederek bölgeden kaçtığı bildirilen Bertha adlı petrol tankerinin uzun mesafeli bir operasyonla durdurulduğunu açıkladı. Açıklamaya göre tanker, Karayipler’den ayrıldıktan sonra Hint Okyanusu’na kadar takip edildi ve burada ABD güçleri tarafından ele geçirildi.

Operasyonun, ABD Hint-Pasifik Komutanlığı (INDOPACOM) koordinasyonunda gerçekleştirildiği bildirildi.

Pentagon’dan sert mesaj: “Uluslararası sular sığınak değil”

ABD Savunma Bakanlığı açıklamasında, yaptırımların uygulanmasında küresel erişim ve kararlılık vurgusu yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Uluslararası suların yaptırım altındaki aktörler için güvenli bir alan olmadığı,

ABD güçlerinin kara, hava ve deniz unsurlarıyla ihlalleri tespit edip müdahale edeceği,

Yasadışı denizcilik faaliyetlerinin hareket kabiliyetinin kısıtlanacağı.

Washington, bu operasyonun yaptırım ihlallerine karşı caydırıcılık mesajı taşıdığını vurguladı.

Tanker 2020’den bu yana yaptırım listesinde

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) verilerine göre, Cook Adaları bandıralı Bertha petrol tankeri Ocak 2020’den bu yana yaptırım listesinde bulunuyor. Tankerin, yaptırımları delmeye yönelik faaliyetlerde yer aldığı gerekçesiyle kara listeye alındığı belirtiliyor.

Küresel deniz güvenliği ve yaptırımların uygulanması

Uzmanlara göre bu operasyon, ABD’nin deniz ticareti üzerinden yaptırımların ihlal edilmesini önleme politikasının bir parçası. Enerji taşımacılığı ve açık deniz rotalarının yaptırımları delmek için kullanılabildiği bilinirken, Washington’un bu tür müdahalelerle deniz yollarındaki denetimini güçlendirmeyi amaçladığı değerlendiriliyor.

Uluslararası mesaj niteliği taşıyor

ABD’nin binlerce kilometrelik takip sonrası gerçekleştirdiği müdahale, yaptırım ihlallerine karşı küresel ölçekte hareket edebileceği mesajını güçlendirdi. Operasyonun, özellikle yaptırımları delmeye çalışan deniz taşımacılığı ağlarına yönelik bir uyarı niteliği taşıdığı ifade ediliyor.