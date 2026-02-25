Brezilya’nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları büyük bir felakete dönüştü. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının 25’e yükseldiğini, kayıp olduğu bildirilen kişi sayısının ise 43’e ulaştığını açıkladı.

En ağır bilanço Juiz de Fora’da

Sel felaketinden en fazla etkilenen yerleşim yerlerinden Juiz de Fora’da can kaybı 18’e, kayıp sayısı 40’a yükseldi. Yetkililer, kentte birçok mahallede ciddi altyapı hasarı meydana geldiğini ve arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Uba kentinde ise 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişiden ise hâlâ haber alınamadığı açıklandı.

Toprak kaymaları evleri yıktı

Juiz de Fora İtfaiye Teşkilatı yetkilileri, özellikle Parque Burnier bölgesinde meydana gelen büyük toprak kaymasının en az 12 evde ağır hasara yol açtığını belirtti. Şiddetli yağışların gece saatlerinde etkili olması nedeniyle birçok kişinin evlerinde bulunduğu sırada felakete yakalandığı ifade edildi.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Acil durum ekipleri, enkaz ve çamur altında kalanlara ulaşabilmek için özel eğitimli arama kurtarma köpekleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer umut verici bir gelişme olarak, enkaz altından sağ çıkarılan bir çocuğun iki saat süren çalışmalar sonucu kurtarıldığını ve hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Taşan nehirler felaketi derinleştirdi

Minas Gerais İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Teğmen Henrique Barcellos, aşırı yağışlar nedeniyle Paraibuna Nehri’nin taştığını ve nehir çevresinde sel baskınları ile yeni toprak kaymalarının yaşandığını bildirdi. Ekipler, yapısal risk taşıyan bölgelerde güvenlik önlemlerini artırdı.

Yüzlerce kişi evsiz kaldı

Yetkililer, sel nedeniyle en az 440 kişinin evsiz kaldığını açıkladı. Afetzedelerin spor salonları ve okullardan oluşturulan geçici barınma merkezlerine yerleştirildiği ve olay yerinde psikolojik destek hizmeti sağlandığı belirtildi.

Yağış miktarı normallerin iki katını aştı

Şubat ayında ölçülen yağış miktarının 584 milimetreyi aşarak mevsim normallerinin iki katına çıkması, sel ve heyelan riskini artırdı. Bu durum konut ve iş yerlerinde ciddi hasara yol açtı.

Halkın güvenliği için belediyeye bağlı tüm okullarda eğitime ara verilirken, şehir merkezini çevre mahallelere bağlayan bazı köprüler yapısal çökme riski nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Bölgede acil durum alarmı sürüyor

Yetkililer, yağışların etkisinin devam edebileceği uyarısında bulunurken, vatandaşlardan riskli bölgelerden uzak durmaları ve resmi uyarıları takip etmeleri istendi. Arama kurtarma ekiplerinin kayıp kişilere ulaşmak için zamana karşı yarıştığı bildirildi.