Brezilya’nın güneydoğusunda yer alan Minas Gerais eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının 40’a yükseldiğini, kayıp 27 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Şiddetli yağışlar sele yol açtı

24 Şubat’ta başlayan yoğun yağışlar, eyalet genelinde taşkınlara ve su baskınlarına neden oldu. Yerleşim alanlarını etkisi altına alan sel suları, birçok bölgede ciddi hasara yol açtı.

Kayıpları arama çalışmaları sürüyor

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinde 40 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Kayıp olduğu belirtilen 27 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği ifade edildi.

Binlerce kişi evlerini terk etti

Afet nedeniyle yaklaşık 3 bin 600 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Selden etkilenen bölgelerde barınma ve temel ihtiyaçların karşılanması için acil yardım çalışmaları yürütülüyor.

Yetkililerden tahliye çağrısı

Juiz de Fora Belediye Başkanı Margarida Salomão, yüksek riskli bölgelerde yaşayan vatandaşlara belediye tarafından kurulan sığınma merkezlerine gitmeleri ve yardım talep etmeleri çağrısında bulundu. Yetkililer, yağışların yol açabileceği yeni risklere karşı halkın uyarıları dikkate almasını istedi.

Afet bölgesinde risk sürüyor

Yetkililer, toprak kaymaları ve yeni taşkın riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, bölgede hava koşullarının yakından takip edildiğini bildirdi. Sel felaketinin ardından altyapı hasarının boyutunun netleşmesi için çalışmalar sürüyor.