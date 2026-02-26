Umman’ın arabuluculuğunda İsviçre’nin Cenevre kentinde yürütülen İran-ABD dolaylı görüşmelerine verilen aranın ardından, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Bekayi, müzakerelerde hem nükleer dosyada hem de yaptırımların kaldırılması konusunda “önemli ve uygulanabilir” önerilerin gündeme geldiğini söyledi.

Üç saatlik yoğun temas

İran devlet televizyonuna konuşan Bekayi, sabah saatlerinden itibaren görüşmelerin yoğun bir tempoda sürdüğünü belirtti. Yaklaşık üç saat süren temaslara Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi’nin de katıldığını aktardı.

Her iki heyetin, başkentleriyle istişarelerde bulunmak üzere müzakere salonundan ayrıldığını belirten Bekayi, görüşmelerin yerel saatle akşam saatlerinde yeniden başlamasının beklendiğini ifade etti.

Teknik ve siyasi başlıklar ayrı ele alınıyor

Bekayi, sürecin hem teknik hem de siyasi başlıklar halinde yürütüldüğünü vurguladı. Nükleer programla ilgili teknik konuların uzman ekipler tarafından değerlendirildiğini, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin çalışmaların ise ayrı bir ekip tarafından sürdürüldüğünü kaydetti.

Bazı önerilerin nihai hale getirilmesi için başkentlerle temas kurulması gerektiğini belirten Bekayi, akşam yapılacak görüşmelerin ardından sürece dair daha net bir tablo oluşmasını beklediklerini söyledi.

“Önemli olan sonuç”

ABD’li yetkililerden gelen açıklamalara da değinen Bekayi, karşı taraftan gelen çelişkili mesajların belirsizlik yarattığını ifade etti.

“Bizim için önemli olan sonuçtur” diyen Bekayi, İran’ın müzakere sürecindeki tutumunun başından bu yana net ve tutarlı olduğunu savundu. ABD tarafında ise aynı açıklık ve netliğin görülmediğini öne sürdü.

Yaptırımlar mutabakatın ana unsuru

Bekayi, görüşmelerin yalnızca nükleer konuyu kapsadığını ancak İran halkının nükleer enerjiden barışçıl amaçlarla yararlanma hakkının müzakerelerin ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getirdi.

Tahran yönetiminin önceliğinin yaptırımların kaldırılması olduğunu belirten Bekayi, halkın uzun süredir uygulanan yaptırımlar nedeniyle zarar gördüğünü ifade etti. Bu nedenle varılacak herhangi bir anlaşmanın temel unsurunun yaptırımların kaldırılması olması gerektiğini vurguladı.

“Kritik aşamaya girildi”

İran Dışişleri Sözcüsü, müzakerelerin ciddi bir atmosferde sürdüğünü belirterek, sürecin kritik bir eşiğe geldiğini söyledi. Masaya yeni önerilerin getirildiğini ve bazı başlıklarda somut adımların tartışıldığını aktaran Bekayi, akşam yapılacak temasların belirleyici olabileceğini kaydetti.

Cenevre’de devam eden diplomasi trafiğinin, İran ile ABD arasındaki nükleer gerilim ve yaptırımlar konusundaki sürecin seyrini doğrudan etkilemesi bekleniyor.