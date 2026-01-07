ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington’da yaptığı açıklamalarda Venezuela’ya yönelik üç aşamalı kapsamlı bir ABD planını kamuoyuna duyurdu. Planın, petrol gelirlerinden siyasi uzlaşmaya kadar uzanan geniş bir çerçeveye sahip olduğu belirtildi.

Birinci aşama: Petrol gelirleri ABD denetiminde

Rubio, planın ilk adımında 30 ila 50 milyon varil Venezuela petrolünün ABD tarafından satın alınacağını açıkladı. Söz konusu petrolün piyasa koşullarına uygun şekilde satılacağını belirten Rubio, elde edilecek gelirin yolsuzluğa değil, doğrudan Venezuela halkının yararına kullanılacak şekilde yönetileceğini ifade etti.

ABD yönetimi, bu adımın Venezuela’da uzun süredir devam eden ekonomik çöküşün yavaşlatılması ve temel kamu hizmetlerinin desteklenmesi için kritik bir başlangıç olacağını vurguluyor.

İkinci aşama: Ekonomide Batı’ya açılım

Planın ikinci aşamasında Venezuela ekonomisinin ABD, Avrupa ve diğer Batılı şirketlere açılması öngörülüyor. Rubio, yabancı şirketlerin Venezuela pazarına adil koşullarda girebilmesinin sağlanacağını ve bu sayede yeni yatırımların önünün açılacağını belirtti.

Bu süreçte ayrıca muhaliflere yönelik af uygulamaları ve ülkeden ayrılmış Venezuelalıların güvenli şekilde geri dönüşünü sağlayacak ulusal uzlaşma programının başlatılması planlanıyor.

“ABD izni olmadan petrol geliri mümkün değil”

Rubio, ABD’nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Venezuela’nın artık ABD’nin onayı olmadan petrol taşıyıp gelir elde edemeyeceğini söyledi. Bu durumun ABD’ye Venezuela üzerinde “yüksek düzeyde bir etki ve kontrol gücü” sağladığını dile getirdi.

ABD’li yetkililer, bu politikanın Venezuela’yı iş birliğine zorlayan güçlü bir ekonomik araç olduğuna dikkat çekiyor.

Üçüncü aşama: Geçiş süreci

Planın “geçiş” olarak adlandırılan üçüncü aşamasına ilişkin ayrıntılar şimdilik paylaşılmadı. Rubio, bu aşamanın siyasi dönüşüm ve yönetim yapısında köklü değişiklikleri kapsayacağını, ancak detayların önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtti.

Trump’tan petrol açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump da daha önce yaptığı açıklamada, Venezuela’daki geçici yönetimin 30 ila 50 milyon varil yüksek kaliteli petrolü ABD’ye devredeceğini duyurmuştu. Trump, bu satıştan elde edilecek gelirin hem Venezuela hem de ABD halkının yararına kullanılacağını ifade etmişti.