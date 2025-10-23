ABD Hazine Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşını sürdürmesine yanıt olarak ülkenin en büyük iki petrol devi Rosneft ve Lukoil’e yönelik yeni yaptırımlar açıkladı.

Yaptırımlar kapsamında şirketlerin ABD’deki tüm mal varlıkları dondurulurken, bu kuruluşlarla iş yapan yabancı finans kurumları da ikincil yaptırım riskiyle karşı karşıya kalacak.

Rusya’nın enerji devlerine ağır darbe

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından duyurulan yaptırımlar, Rusya’nın enerji gelirlerini sınırlayarak Kremlin’i ateşkese zorlamayı hedefliyor.

Bu kapsamda Rosneft Petrol Şirketi (Rosneft) ve Lukoil OAO (Lukoil) ile birlikte Rusya merkezli 34 yan kuruluş yaptırım listesine eklendi.

Bakan Bessent: “Putin savaşı sürdürmeyi reddediyor”

Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptığı açıklamada Rusya’nın savaş politikasına sert ifadelerle tepki gösterdi:

“Artık öldürmeleri durdurmak ve acil bir ateşkes sağlamak zamanı geldi. Putin’in bu anlamsız savaşı bitirmeyi reddetmesi nedeniyle, Hazine Bakanlığı Kremlin’in savaş makinesini finanse eden Rusya’nın en büyük iki petrol şirketine yaptırım uyguluyor.”

Bessent, ayrıca ABD’nin müttefiklerini de bu yaptırımlara katılmaya çağırdı ve “Gerekirse daha fazla adım atmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Mal varlıkları donduruldu

Yaptırımlar, Rosneft ve Lukoil’in ABD’deki tüm mal varlıklarının ve mülkiyet haklarının bloke edilmesini içeriyor.

OFAC açıklamasında, bu yaptırımların yalnızca ana şirketleri değil, aynı zamanda bu firmaların yüzde 50 veya daha fazla hissesine sahip olduğu tüm iştirakleri de kapsadığı vurgulandı.