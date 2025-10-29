İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırıları yeniden gündeme otururken, ABD’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Gazze’de ateşkesin halen yürürlükte olduğunu belirterek, “Küçük çatışmalar yaşanabilir ancak ateşkesin genel çerçevesi geçerliğini koruyor” dedi.

Vance: “Trump’ın barışı devam edecek”

Washington’da basın mensuplarına konuşan Vance, bölgede tansiyonun yükselmesine rağmen diplomatik sürecin sona ermediğini vurguladı. Vance açıklamasında,

“Ateşkes devam ediyor. Bu, küçük çaplı çatışmalar olmayacağı anlamına gelmez. Hamas ya da Gazze’deki başka grupların İsrail askerlerine saldırdığı bilgisine sahibiz. İsrail’in buna karşılık vermesini bekliyoruz ancak Başkan Trump’ın başlattığı barış sürecinin buna rağmen devam edeceğini düşünüyorum.”

ifadelerini kullandı.

Vance’in bu açıklaması, İsrail’in Gazze’deki Refah bölgesine düzenlediği saldırıların ardından geldi.

Hamas: “Ateşkese bağlıyız”

İsrail, son saldırılarını Refah kentindeki bir askeri hedefin vurulduğu gerekçesiyle savunmuştu. Ancak Hamas, İsrail ordusuna yönelik bu saldırıyla bağlantılarının olmadığını belirterek, ateşkese tamamen bağlı olduklarını açıkladı. Filistinli kaynaklar, İsrail’in bu iddiayı “bahane olarak kullanarak” Gazze’nin güney bölgelerini hedef aldığını ifade etti.

ABD basını: “İsrail saldırı öncesi Washington’a bilgi verdi”

ABD medyasında yer alan haberlere göre, adı açıklanmayan iki Amerikan yetkili, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği son hava saldırıları hakkında önceden Washington yönetimini bilgilendirdiğini söyledi.

Haberlere göre ABD, saldırıların “ateşkesin tamamen bozulmasına neden olmaması” şartıyla gerçekleştirileceği bilgisini aldı. Beyaz Saray ise konuya ilişkin resmî bir açıklama yapmadı.

Gazze’de can kaybı artıyor

Gazze Sağlık Bakanlığı yetkilileri, İsrail’in gece saatlerinde gerçekleştirdiği bombardımanlarda can kaybının 9’a yükseldiğini, 15 kişinin de yaralandığını açıkladı.