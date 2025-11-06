Son Mühür - NFL efsanesi Tom Brady, yedi kez Super Bowl zaferi kazandıktan sonra bu kez ‘klon köpek’ haberiyle dikkat çekti. Brady, ABD merkezli People dergisine verdiği röportajda, iki yıl önce kaybettikleri köpeği Lua’nın klonuna sahip olduğunu açıkladı.

''Bir benzeri ailemize geri döndü''

Brady’nin yeni köpeği Junie, biyoteknoloji şirketi Colossal Biosciences tarafından, Lua’nın kan örneği kullanılarak klonlandı. Colossal, soyu tükenmiş türleri yeniden hayata geçirme projeleriyle biliniyor ve daha önce ‘ulu kurt’ (dire wolf) üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Tom Brady, aynı zamanda şirketin yatırımcılarından biri. Ünlü sporcu, “Hayvanlarımı çok seviyorum ve ailem için büyük önem taşıyorlar. Yaşlı köpeğimizin kan örneği üzerinden klonlama sürecine katıldım. Bu teknoloji sayesinde sevdiğimiz köpeğimizin bir benzeri ailemize geri döndü” ifadelerini kullandı.

'Etik' tartışması başladı

Hayvan klonlama sektörü, hem bilimsel hem de tartışmalı bir alan olarak öne çıkıyor. Yüksek maliyetler nedeniyle teknoloji, şimdilik çoğunlukla varlıklı kişilerin erişimine açık. Daha önce Barbara Streisand da aynı yöntemle köpeğini üç kez klonlatmıştı. Bu işlemleri gerçekleştiren ViaGen Pets & Equine şirketi, yüzlerce evcil hayvanın genetik kopyasını ürettiğini duyurmuştu.