Son Mühür - ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), dün yerel saatle 21.59'da Filipinler'in Palompon bölgesinin batısı ile Cebu eyaleti açıklarında bir depremin meydana geldiğini bildirdi. The Philippine Daily Inquirer gazetesinin yerel yetkililere dayandırdığı habere göre, depremde yaşamını yitirenlerin sayısı ülke genelinde 61'e yükseldi. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., yaptığı açıklamada halkı dikkatli olmaya ve yerel yetkililerle iş birliği yapmaya çağırdı. Marcos, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor, yaralılar ve depremden etkilenen herkes için dualar ediyorum" ifadelerini kullandı.

Patlama oldu

Filipinler Kızılhaçı Başkanı Richard Gordon, deprem nedeniyle bazı kiliselerin kısmen yıkıldığını ve bazı okulların tahliye edildiğini açıkladı. Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) ise başkent Manila'nın yaklaşık 70 kilometre güneyinde bulunan Taal Yanardağı'nda bir patlama meydana geldiğini duyurdu. Patlamanın ardından yanardağdan yükselen duman bulutlarının kuzeybatı yönüne doğru ilerleyerek yaklaşık 2 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığı belirtildi. Sismik hareketlerin en sık yaşandığı ülkelerden biri olan Filipinler, "Ateş Çemberi" olarak bilinen Pasifik Deprem Kuşağı üzerinde bulunuyor.