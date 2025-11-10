Son Mühür- ABD tarihinin en uzun kapanmasının sona ermesi konusunda en güçlü adım Senato'da atıldı.

Gazeteci Yunus Paksoy, ''Ve Senato’da 8 Demokratın Cumhuriyetçilerle birlikte oy vermesiyle Senato’da 31 Ocak’a kadar geçerli olacak bütçe onaylandı.

Sırada Cumhuriyetçilerin çoğunlukta Temsilciler Meclisi’nde oylama var.

Demokrat taban çok öfkeli. Trump’a diz çökme olarak eleştiriyorlar.'' hatırlatmasında bulundu.

Şimdiki durak Temsilciler Meclisi...



30 Ocak 2026'ya kadar devlet fonlarının sağlanmasını yetkilendiren ve Beyaz Saray'ın kapanma başladıktan sonra gerçekleştirdiği federal çalışan işten çıkarmalarını geri almalarını sağlayan Uzlaşma Yasası 8 Demokratın desteğiyle gereken 60 sayısına ulaştı.

Senato tasarıyı kabul etse bile, paketin Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması ve Başkan Donald Trump'ın imzasına sunulması gerekiyor.



Anlaşmanın New Hampshire'dan iki Demokrat Senatör, Senatörler Maggie Hassan ve Jeanne Shaheen ile Maine'den bağımsız Angus King tarafından sağlandığı belirtildi. Senato'nun en üst düzey Demokrat üyesi olan Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, bu önleme karşı oy kullandı.

Kabul edilen Uzlaşma Tasarısı Obamacare olarak adlandırılan, Uygun Fiyatlı Bakım Yasası primlerinin sorununu çözmüyor.

Sağlık ödemeleri yüzde 26 artabilir...



Yapılan bir araştırmaya göre, vergi indirimlerinin sona ermesine izin verilmesi durumunda primlerin ortalama yüzde 26 oranında artacak.

Trump, oylama öncesinde Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kapanmanın sonuna çok yaklaştığımızı düşünüyorum" demişti.