Son Mühür- ABD’nin uzun menzilli nükleer füzesi AGM-181 LRSO, Kaliforniya semalarında gerçekleştirilen bir test sırasında ilk kez kameralara yansıdı. Fotoğrafçı Ian Recchio, 29 Ekim’de Owen Vadisi üzerinde uçan bir B-52 Stratofortress bombardıman uçağını görüntüledi.

Uçağın kanadında yer alan ve daha önce tanımlanmayan silah sistemi, uzmanlar tarafından ABD Hava Kuvvetleri’nin geliştirdiği AGM-181 Uzun Menzilli Stand-Off (LRSO) füzesi olarak değerlendirildi. Havacılık dergisi The Aviationist, yayınlanan görsellerin füzenin resmi tasarımlarıyla büyük ölçüde örtüştüğünü aktardı.

Yıkım Gücü Hiroşima’nın on katı

AGM-181, test aşamasında 5 ila 150 kiloton arasında değişen W80-4 nükleer savaş başlığı taşıyacak. Bu, 1945’te Hiroşima’ya atılan atom bombasının yaklaşık on katına eşdeğer bir yıkım kapasitesi anlamına geliyor. Füzenin 2030 yılına kadar aktif görevde olması planlanıyor.

B-52 ve B-21 ile kullanılacak

Yeni füze sistemi, yalnızca mevcut B-52 bombardıman uçaklarında değil, geliştirilmekte olan B-21 gizli bombardıman uçaklarında da kullanılabilecek. Uzmanlar, AGM-181’in devreye girmesiyle ABD’nin nükleer caydırıcılık stratejisinin yeniden şekilleneceğini belirtiyor.

Trump’tan test talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, “rakip güçlerle eşit şartlarda nükleer testlerin başlatılması” talimatını verdiğini duyurdu. Enerji Bakanı Chris Wright ise testlerin sınırlı ve kritik olmayan denemeler kapsamında gerçekleşeceğini ifade etmişti.

Küresel silahlanma yarışı hızlanıyor

ABD’deki bu gelişmeler, dünya genelinde nükleer silahlanma yarışının hız kazandığını gösteriyor. Rusya ise kısa süre önce nükleer enerjiyle çalışan "Burevestnik" seyir füzesinin test edildiğini ve testin Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.