Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyaretinin ardından dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD ile Türkiye arasındaki güncel konular, özellikle CAATSA yaptırımları, F-35 programı ve Halkbank davası gündemin odak noktaları oldu.

F-35 ve CAATSA görüşmeleri sürüyor

Erdoğan, ABD ile savunma sanayii alanındaki iş birliğinin devam ettiğini belirterek, “İlişkilerimizi güçlendirmek amacıyla her iki konuyu da müzakere ediyoruz ve olumlu sonuçlar bekliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede F-35 konusunu doğrudan gündeme taşıdıklarını vurguladı. Erdoğan, Türkiye’nin projede ortak ülke olduğunu, tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve programa katılımının gerekçesiz bir şekilde engellendiğini söyledi.

“Somut adımların atılması için teknik görüşmeler her düzeyde sürüyor. Neticede hem F-35 meselesinin çözülmesini hem de CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, ABD ziyaretinin iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ettiğini ve diyalog ile dostluğun güçlendiğini kaydetti.

Halkbank meselesinde siyasi irade öne çıktı

Gazetecilerin Halkbank konusundaki sorusu üzerine Erdoğan, ABD’deki görüşmelerinde bu konunun da ele alındığını açıkladı. Cumhurbaşkanı, Trump’ın kendisine, “Halkbank sorunu bizim için bitmiştir” mesajını ilettiğini belirtti.

Erdoğan, sürecin tamamlanması gereken bazı adımlar içerdiğini ifade ederek, “Temennimiz, sürecin bir an önce olumlu şekilde sonuçlanmasıdır” dedi.