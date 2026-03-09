Son Mühür - ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarının başladığı gün, İran’ın güneyindeki Minab kentinde bir deniz üssü yakınında füzeyle vurulan ilkokulda, çoğu çocuk olmak üzere en az 175 kişi hayatını kaybetmişti. Savaşın ilk gününde yaşanan olaya ilişkin New York Times gazetesinin yaptığı incelemede, okula isabet eden füzenin ABD ordusuna ait Tomahawk seyir füzesi olduğu belirlendi. İlk olarak Mehr Haber Ajansı tarafından paylaşılan görüntülerde, okul binasının ABD tarafından ateşlenen hassas güdümlü bir füze ile hedef alındığı görülüyor. Saldırıda deniz üssü çevresindeki ve içindeki bazı diğer binaların da vurulduğu ifade ediliyor.

Uydu görüntüleri skandalı ortaya çıkardı

Görüntüler üzerinde yapılan teknik incelemeler ve silah uzmanlarının değerlendirmeleri, saldırıda kullanılan mühimmatın Tomahawk seyir füzesi olduğunu ortaya koydu. Tomahawk füzelerinin yalnızca ABD ordusu tarafından kullanıldığı belirtiliyor.

Uydu görüntüleri, sosyal medya paylaşımları ve sahadan elde edilen verilerin bir araya getirildiği araştırmada, okulun deniz üssüne yönelik saldırıyla aynı anda hedef alındığı tespit edildi. Uzmanlar, İran ya da İsrail ordusunun envanterinde bulunmayan bu füzelerin, saldırı günü ABD donanmasına ait gemilerden ateşlendiğini ifade ediyor.

Saldırı günü yayınlandı

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamalarda okulun vurulmasından İran’ı sorumlu tutmuştu. Ancak okula isabet eden füzenin Tomahawk olduğunun ortaya çıkması ve Amerikan askeri verileri, Trump’ın “Kendi mühimmatları konusunda çok isabetsizler” iddiasıyla çelişiyor. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), donanma gemilerinden fırlatılan bazı Tomahawk füzelerinin görüntülerini içeren videonun, İran üssü ve okulun hedef alındığı 28 Şubat tarihinde kaydedildiğini duyurmuştu.

İlk ateşlenen silah

ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine de saldırının gerçekleştiği saatlerde ABD güçlerinin bölgede operasyon yürüttüğünü belirterek, “Denizden fırlatılan Tomahawk’lar ilk ateşlenen silahlardı.” ifadelerini kullanmıştı. Pentagon verilerine göre yaklaşık 1.500 kilometre menzile sahip bu füzeler, hedefe kendi güdüm sistemiyle yönelen yüksek hassasiyetli silahlar olarak tanımlanıyor.

TomaHawk füzeleri

ABD ordusu, Tomahawk füzelerini son 30 yılda pek çok askeri operasyonda kullandı. Körfez Savaşı, Irak Savaşı ve Suriye’de düzenlenen bazı harekâtlarda bu mühimmatın yoğun şekilde devreye sokulduğu biliniyor. Uzmanlar, uzun menzili ve yüksek isabet oranı sayesinde Tomahawk füzelerinin ABD donanmasının stratejik saldırı gücünde kritik bir rol üstlendiğini belirtiyor.