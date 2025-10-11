Son Mühür- Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında ticaret savaşlarının yeniden başlama ihtimali piyasalarda negatif bir hava estirmeye devam ediyor.

Trump , Çin'in ABD'ye ihraç ettiği ürünlere uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 100'e çıkaracağını ve Çin'in teknoloji ve diğer üretim sektörleri için kritik öneme sahip nadir toprak minerallerine yönelik yeni açıkladığı ihracat sınırlamalarına misilleme olarak "tüm kritik yazılımlara" ihracat kontrolleri getireceğini söyledi.

Trump'ın Truth Social'deki mesajının ardından Wall Street kırmızıya döndü.

S&P 500 yüzde 2.71, Nasdaq yüzde 3.56 düştü.



Bitcoin ve Ethereum düşüşte...



Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret anlaşmazlığını tırmandırmasının ardından düşüşünü sürdürdü.

Geçtiğimiz hafta 125 bin doların üzerine yükselen Bitcoin, 110.322 dolara kadar gerilemiş durumda

Dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi Ethereum ise, 3.750 dolara geriledi.

Brent Petrol 62.73'e geriledi. Ons altın ise yüzde 1.03 yükselişle 4.017 dolardan işlem görüyor.