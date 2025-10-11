Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı düşüşle tamamladı. Endeks, hafta boyunca en düşük 10.654,20 puanı, en yüksek 10.928,38 puanı gördü.

Haftalık bazda yüzde 1,27 değer kaybeden endeks, haftayı 10.720,36 puandan kapattı.

Altın fiyatları yükselişini sürdürdü

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,73 artarak 5 bin 346 liraya yükseldi.

Cumhuriyet altını yüzde 2,72 değer kazanarak 36 bin 69 liradan satıldı.

Geçen hafta 8 bin 716 lira olan çeyrek altın ise yüzde 2,74’lük artışla 8 bin 955 liraya çıktı.

Dövizde sınırlı hareket yaşandı

ABD doları bu hafta yüzde 0,34 artarak 41,8280 liraya çıktı.

Avro ise yüzde 1,28 düşerek 48,3750 liraya indi. Döviz piyasasında haftanın genelinde dalgalı bir seyir izlendi.

Kıymetli maden fonları öne çıktı

Yatırım fonları bu hafta genel olarak yüzde 0,36 değer kazandı. Emeklilik fonları ise yüzde 0,31 oranında geriledi.

Kategorilere göre incelendiğinde, yatırım fonları arasında en çok kazandıran grup yüzde 6,55 artışla “kıymetli maden” fonları oldu.

Piyasalarda bu hafta altın yatırımcısını sevindirirken, hisse senedi yatırımcısı düşüşle karşılaştı. Dövizdeki sınırlı hareketlilik devam ederken, yatırım fonları içerisinde özellikle altın ve diğer değerli madenlere dayalı fonlar öne çıktı.