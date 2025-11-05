Amerika Birleşik Devletleri Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, federal hükümetin bütçe krizi nedeniyle kapanmasının ikinci ayına girilirken, ülkenin hava ulaşım güvenliğine dair sert bir uyarıda bulundu. Bakan Duffy, Southeastern Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA) tesisinde düzenlediği basın toplantısında, krizin uzaması halinde hava trafik kontrolörlerindeki kritik personel açığı nedeniyle ABD’nin bazı bölgelerindeki hava sahasının geçici olarak hizmet dışı bırakılabileceğini açıkladı.

Bakan Duffy, hava trafik kontrolörleri de dahil olmak üzere hayati görevleri yürüten federal çalışanların maaş alamadan çalışmaya zorlandığını hatırlatarak, durumun sürdürülemez bir noktaya geldiğini belirtti. Duffy, Kongre’ye hitaben yaptığı çarpıcı açıklamada, "Siyasi çıkmaz çözülmezse, bir hafta içinde büyük bir operasyonel karmaşa ile karşılaşacaksınız. Uçuşlarda büyük gecikmeler, sefer iptalleri yaşanacak ve en kötüsü, personel yetersizliği nedeniyle ülkenin belirli hava koridorlarını kapatmak zorunda kalabiliriz," ifadelerini kullandı. Mevcut durumda hava trafik kontrolörleri kadrosunda 2 bin ila 3 bin arasında ciddi bir açık bulunduğunu sözlerine ekledi.

Uzayan kapanma, artan güvenlik riski

Sean Duffy, krizin derinleşmesinin, ulaşım altyapısında sadece gecikmelere değil, aynı zamanda güvenlik risklerine de yol açtığını vurguladı. Bakan, "Bu durum ne kadar uzarsa, çalışanlarımız o kadar zor kararlar almak zorunda kalacak. Bir kontrolör, işini mi yapacak, yoksa ailesinin geçimini sağlamak için ikinci bir iş mi arayacak?" sözleriyle personelin içinde bulunduğu çaresizliği dile getirdi. Hava yolculuğu güvenliğinin her zaman en büyük öncelik olduğunu yineleyen Duffy, gecikme ve iptallerin bazen güvenliği garanti altına almak için zorunlu tedbirler olabileceğini kabul etti; ancak dürüstçe itiraf etti: "Şu anda hava trafik sistemimizde normalden daha fazla risk barınıyor."

Havalimanlarında aksaklıklar şimdiden başladı

Personel eksikliğinin etkileri ülkenin büyük havalimanlarında şimdiden hissedilmeye başlandı. Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA), hafta sonu Houston havalimanlarında güvenlik kontrol noktalarında "normalden uzun süren gecikmelerin" yaşandığını resmi olarak teyit etti. TSA, operasyonlarının çoğunun şu anda minimal düzeyde etkilendiğini belirtse de, "Kapanma uzamaya devam ederse, maaş alamayan personelin işe gelmekte güçlük çekmesi kaçınılmazdır," uyarısında bulundu.

Uçuş takip platformu FlightAware'in verilerine göre, son Salı günü öğleden sonra itibarıyla ABD genelinde bin 800'den fazla sefer ertelendi ve 50'den fazla uçuş iptal edildi. En büyük aksamaların yaşandığı merkezler arasında Newark Liberty ve New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanları başı çekti. Federal Havacılık İdaresi (FAA) ise Arizona'daki Phoenix Sky Harbor Havalimanı'na yapılan uçuşlarda yaklaşık bir saatlik gecikme yaşandığını duyurdu. Hafta sonunda ise toplamda 5 binden fazla uçuşun gecikmesiyle, son yılların en büyük seyahat karmaşalarından biri yaşandı. Havacılık uzmanları, federal hükümetin kapanma krizi çözülmedikçe, bu tür operasyonel aksaklıkların ve güvenlik zafiyetlerinin artarak devam edeceği öngörüsünde bulunuyor.