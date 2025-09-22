Son Mühür- Amerika Birleşik Devletleri (ABD) menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanmasının kaldırılması birçok açıdan tartışmaya yol açtı. Çin’den ithal edilen araçların pahalanacağı öne sürülürken, Türkiye’nin ABD’den 300 tane Boeing uçağı alacağı iddiası muhalefet ile siyasi iktidar arasında gerileme neden oldu. İktisatçı İnan Mutlu, siyasi iktidarı “Netanyahu'nun Gazze'deki soykırımına tam destek vermek” ile suçladı.

ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanmasının kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete’de yayımlandı.

Türkiye ile ABD arasındaki 2018 ticaret gerilimi döneminde, ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatına ek vergi getirilmişti. 22 Eylül 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bu ek vergiler tamamen kaldırıldı.

Buna göre binek otomobil, kozmetik ve cilt bakım ürünleri, yaprak tütün ile alkollü içeceklerin yer aldığı ABD menşeli ürünlerin ithalatında ek vergi uygulanmayacak. Karar, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten 60 gün sonra yürürlüğe girecek.

Çin araçlarına vergi artışı gündeme geldi

ABD’den gelen araçlara yıllardır uygulanan yüzde 60’lık ek vergi bir gecede kaldırılırken, yılbaşından bu yana içten yanmalı motorlu Çin araçlarına yüzde 50, elektrikli ve hibritlerine ise yüzde 40 ek vergi uygulanıyor.

BYD, Chery, SAIC gibi markalar son yıllarda Türkiye’de hızla yükselirken, açıklanan yeni düzenleme ise bu oranların üzerine “ek mali yükümlülük” getirileceği yorumlarını da beraberinde getirdi. Çin’den ithal edilen araçlar için vergilerin katlanarak artacağı öne sürülüyor.

Boeing alımı iddiası tartışma yarattı

Öte yandan Türkiye’nin ABD’den 300 tane Boeing uçağı alacağı iddiası muhalefet ile siyasi iktidar arasında gerileme neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, 25 Eylül'de Beyaz Saray'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlayacağını ve ticaret ve askeri anlaşmalar yapmayı beklediğini söyledi.

“Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlamaktan mutluluk duyuyorum” diyen Trump, “Başkanla, Boeing uçaklarının büyük ölçekli alımı, büyük bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı da dahil olmak üzere birçok Ticari ve Askeri Anlaşma üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman çok iyi bir ilişkimiz oldu. Onu 25'inde görmeyi dört gözle bekliyorum!” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise 19 Eylül'de Turgutlu'da yaptığı konuşmada, AK Parti ve Cumhurbaşkanlığı çevrelerince kamuoyundan gizlenen bu görüşme hazırlıklarını ve Erdoğan'ın Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ile Boeing uçağı satın alımı karşılığında görüşme pazarlığı yaptığını duyurmuştu.

Özel, “Bir kere bunu niye yapıyor? İsrail yanarken, İsrail’i yaktıran… Örneğin dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde 14’e birle İsrail’e karşı Filistin’i destekleyen karar alındı, o kararı Trump veto etti. Bu Trump’ın oğluyla gitmiş İstanbul’da gizli görüşme yapmış. Ve o görüşmede Amerika’daki seyahati sırasında Trump’tan randevu istemiş” diyerek sözlerini şöyle sürdürmüştü:

“Trump‘ın oğlu demiş ki, ‘O günlerde olmaz, ayın 30’unda olsun. Git bir hafta sonra gel.’ O ‘Bir hafta sonra olmaz, 8–9 Ekim’de olsun.’ Ama karşılığında bir şey istiyorlar. Ya bizim bu Trump’tan isteyeceğimiz bir tek şey olabilir. Bir tek şey. İsrail Filistin’deki katliamı durdursun, buna yüz verme, buna yol verme. Mani ol buna.”

Mutlu’dan “ABD” tepkisi: Gazze'deki soykırımına tam destek veriliyor

Amerika Birleşik Devletleri menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı birçok açıdan tartışılırken, iktisatçı İnan Mutlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda siyasi iktidarı “Netanyahu'nun Gazze'deki soykırımına tam destek vermek” ile suçladı.

Türkiye’nin ABD’den 300 tane Boeing uçağı alacağı iddiasını hatırlatan Mutlu, şunları yazdı:

“Bir yanda ABD Türkiye'ye ek vergiler getiriyor. Netanyahu'nun Gazze'deki soykırımına tam destek veriyor. Diğer yanda, Türkiye, ABD ürünlerine 2018'den beri uyguladığı ek gümrük vergilerini kaldırıyor. 300 uçak alım sözü veriyor.”