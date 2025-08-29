Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Eylül’de Çin’de düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov’un duyurduğu görüşme, iki liderin bu yılki ilk yüz yüze buluşması olacak.

Modi ile görüşmeden sonra Erdoğan’la bir araya gelecek

Uşakov’un aktardığına göre Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yapacağı görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile masaya oturacak. Kremlin yetkilisi, “Liderler sürekli temas halinde, sık sık telefon görüşmeleri gerçekleştiriyorlar. Çin’de yapılacak buluşma, bu temasların devamı niteliğinde olacak” dedi.

Masada ikili iş birliği ve Ukrayna krizi

Uşakov, görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik, enerji ve savunma alanlarındaki iş birliği konularının ele alınacağını vurguladı. Ayrıca küresel gündemin önemli başlıklarından biri olan Ukrayna meselesinin de masada olacağını belirtti.

“Türkiye, Ukrayna krizine siyasi ve diplomatik çözüm bulma çabalarında kritik bir rol üstlendi. İstanbul, doğrudan müzakereler için önemli bir platform oldu. Moskova olarak bu çabalar için Ankara’ya teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bölgesel gelişmeler de gündemde

Kremlin yetkilisine göre, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Kafkasya’daki son gelişmeler de liderler arasında değerlendirilecek. Özellikle bölgesel istikrar ve güvenlik meselelerinin, Putin-Erdoğan görüşmesinde öncelikli başlıklar arasında olacağı bildirildi.