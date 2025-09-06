ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Savunma Bakanlığı’nın adını “Savaş Bakanlığı” olarak değiştiren kararnameyi imzaladıktan sonra yaptığı açıklamalarda Venezuela’ya yönelik sert mesajlar verdi. Trump, uyuşturucu kartellerine karşı başlatılan operasyonlar kapsamında Porto Riko’daki Muñiz Hava Üssü’ne 10 adet F-35 savaş uçağının konuşlandırıldığını duyurdu.

“Tehlike yaratırlarsa vururuz”

Trump, geçtiğimiz günlerde ABD Donanması’na ait USS Jason Dunham savaş gemisinin yakınından uçan iki Venezuela F-16’sını "son derece kışkırtıcı" olarak değerlendirdi. “Eğer bizi tehlikeye atacak olurlarsa, onları vururuz” ifadelerini kullanan Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’yu hedef aldı. Maduro’nun “ABD, Venezuela’da rejim değişikliği istiyor” sözlerine yanıt veren Trump, “Biz rejim değişikliğinden değil, geçen yılki tuhaf seçimden bahsediyoruz” dedi.

ABD, uyuşturucu çetelerine karşı operasyonları artırdı

Geçtiğimiz hafta Karayipler açıklarında Venezuela’dan yola çıkan bir tekneye düzenlenen saldırıda 11 kişinin öldüğü, teknede uyuşturucu madde ve Tren de Aragua (TDA) kartel üyelerinin bulunduğu açıklanmıştı. Olay sonrası konuşan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, “Bu sularda kaçakçılık yapan herkes aynı akıbete uğrayacak. Maduro fiilen bir uyuşturucu devleti lideri” ifadelerini kullandı.

Maduro’dan diyalog çağrısı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ise devlet televizyonunda yaptığı açıklamada ABD’ye diyalog çağrısında bulundu. “Trump’a saygı duyuyorum. Aramızdaki farklılıklar bir askeri çatışmaya neden olmamalı. Venezuela her zaman anlaşmaya ve diyaloga açıktır” dedi. Maduro, ABD’nin Latin Amerika’da rejim değiştirme çabalarından vazgeçmesi gerektiğini vurguladı.

Karayipler’de güç gösterisi

Trump yönetimi, Venezuela açıklarına gönderdiği bir denizaltı ve yedi savaş gemisinden oluşan donanma grubu ile bölgede askeri varlığını artırdı. F-35’lerin Porto Riko’ya konuşlandırılması ise bu güç gösterisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.