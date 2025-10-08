Son Mühür- Salonda kısa süreli bir sessizlik yaşanırken, sanatçının tepkisi karşısında dinleyicilerin şaşkın bakışları dikkat çekti. Buna rağmen Ersoy’un profesyonelliğini bozmadığı ve gülümseyerek şarkısını sürdürdüğü görüldü.

“Diva”nın sahnedeki çıkışı sosyal medyada olay oldu

O anlar, konserde bulunan izleyiciler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Kısa sürede sosyal medyada dolaşıma giren görüntüler, +18 içerik uyarısıyla binlerce kez izlendi.

Kullanıcıların büyük bölümü, videoyu paylaşarak yorumlarda bulundu. Kimileri bu tavrı “doğal bir refleks” olarak değerlendirirken, kimileri de “gereksiz bir çıkış” yorumunda bulundu.

Yılların Divası yine gündemde

Her konserinde renkli kişiliğiyle adından söz ettiren Ersoy, bugüne kadar birçok sahne anısıyla gündeme gelmişti. Bu kez kendi kendine ettiği küfürle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.