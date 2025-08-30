Son Mühür- ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, yaptığı açıklamada Suriye’deki YPG ve SDG’ye dair tartışmalı sözler sarf etti. Barrack, “Suriyede PKK ile bağlantısı olmayan müttefiğimiz SDG ve YPG var. SDG ve YPG, PKK değildir” ifadelerini kullandı.

Bu sözler, Ankara’da dikkatle takip edilirken, Türkiye’nin uzun süredir dile getirdiği “YPG ile PKK arasında organik bağ olduğu” görüşünün Washington tarafından ısrarla reddedilmesi, iki ülke arasındaki güven krizini bir kez daha gündeme taşıdı.

Tepkiler

Türk siyasi çevrelerinde açıklama, ABD’nin bölgede izlediği politikaların açık itirafı olarak değerlendirildi. Özellikle, son dönemde “Türkiye dostu” gibi algılanabilecek sempatik mesajlar veren Barrack’ın bu çıkışı, “ABD’nin bölgedeki asıl ajandasını gizlemediği” yorumlarına yol açtı.

Türkiye’deki bazı yorumcular, bu sözleri “İsrail eksenli bir bölgesel stratejinin parçası” olarak değerlendirirken, ABD’nin “Ortadoğu’yu küçük parçalara bölme” politikasına işaret ettiler.

Arka Plan

Türkiye, YPG’yi PKK’nın Suriye kolu olarak görüyor ve bu yapıyı ulusal güvenliğine doğrudan tehdit olarak tanımlıyor.

ABD ise 2014’ten bu yana IŞİD ile mücadele gerekçesiyle YPG/SDG’ye destek veriyor.

Ankara ile Washington arasında en büyük kriz başlıklarından biri bu destek politikası.